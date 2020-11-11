رد فعل الأهلي بعد اهتمام الهلال والنصر بضم عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور الأهلي قلقه، بسبب عدم تحرك إدارة النادي لتجديد عقد اللاعب السوري عمر السومة نجم الفريق الكروي الأول، حيث يدخل الفترة الحرة في ديسمبر المقبل.

وكانت أندية النصر والهلال والاتحاد اهتمت بضم السومة في المواسم الأخيرة، لكن الأهلي كان يرفض التفريط في مهاجمه السوري.

عمر السومة يطلب مهلة للتفكير:

وسارعت إدارة الأهلي لحسم ملف تجديد السومة، بالتفاوض مع اللاعب لتجديد عقده، لكن الأخير طلب مهلة للتفكير وفقًا لـ الزميلة “المدينة”.

وتعرض الأهلي لضغوط جماهيرية بالساعات الأخيرة من أجل التفاوض مع السومة وتجديد عقده لموسمين إضافيين خوفًا من الرحيل.

ويُعد عمر السومة، أفضل محترف أجنبي بتاريخ الأهلي، حيث حقق لقب بطل الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي في ست سنوات مع الراقي.

السومة يتألق ضد العين ويُسجل هاتريك:

يذكر أن السومة يتصدر حاليًا هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 أهداف، سجلها في شباك العين بالجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك نادي العين في مباراة السبت الماضي بين الفريقين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “لن تراهم، هم هكذا يظهرون فقط وقت الانكسار ويختفون حينما تُسطر إبداعاتك، هم يريدون فقط تكسير المجاديف، ويتناسون العظماء، عظيم أنت يا عمر”.

وكان السومة تعرض لانتقادات، وذلك بسبب عدم إحرازه لأي أهداف في دوري المحترفين بالموسم الحالي، قبل أن يرد على الانتقادات ويُسجل هاتريك في رابع مبارياته مع الأهلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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