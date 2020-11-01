رسالة بغلف النارية قبل مباراة الشباب والنصر

المواطن - محمد سمعه

وجه عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر، رسالة نارية وذلك قبل انطلاق مباراة الشباب والنصر اليوم الأحد بالجولة الـ3 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب بغلف رسالة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” يلعب نصرنا العظيم، وهو متخم بإصابات اللاعبين من جراء وباء كورونا .. ومن الإصابات العضلية، شافاهم الله جميعًا وإخوانهم من الأندية الأخرى، لن نطالب أو نستسلم .. ولن تغير النتيجة أيًا كانت ثقتنا بعالمي آسيا”.

وأضاف بغلف: “بل سيزداد يقيننًا بأن القادم أفضل وأجمل بإذن الله، مشروعنا لن يتوقف”.

حكام مباراة الشباب والنصر

وسيدير المباراة طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم شكري الحنفوش وسيعاونه كل من محمد الحنفوش وعبدالرحيم الشمري، بينما حسين أبو شاهين حكمًا رابعًا وعادل شراحيلي مساعد حكم فيديو بينما ممدوح الشهدان هو حكم الفيديو في قمة النصر ضد الشباب اليوم.

موعد مباراة الشباب والنصر

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض. وسيكون المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر مجبرًا على اختيار تشكيل لمواجهة الشباب حيث سيكون مكونًا من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، كيم جين سو وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وأسامة الخلف في الدفاع، بيتروس وعلي الحسن ومختار علي وأيمن يحيى وبيتي مارتينيز في خط الوسط، وفي الهجوم اللاعب رائد الغامدي.

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