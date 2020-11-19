رسالة خالد البلطان شديدة اللهجة: لا نقبل التجريح أو التشكيك بحقنا

المواطن - محمد سمعه

وجه خالد البلطان رئيس نادي الشباب، رسالة شديدة اللهجة بسبب تشكيك البعض في الأرقام والعقود التي وقعها الليث مع شركات رعاية للنادي خلال الفترة المقبلة.

#الدوري_مع_وليد | خالد البلطان – رئيس نادي #الشباب: لا نقبل التجريح أو التشكيك وبعد اكتمال الرعايات سأقوم بالتوضيح.. وقعنا مع 20 شركة وهناك 5 رعايات قادمة ونحاول الوصول لـ 40 رعاية.#SBC pic.twitter.com/E62KzKz3SA — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 18, 2020

خالد البلطان سيكشف المستور:

وتحدث البلطان لـ برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC قائلًا: “لا نقبل التجريح أو التشكيك في عملنا، ومن لا يفهم عليه أن يستفسر ويسأل عن عملنا، وبعد اكتمال عقود الرعايات، سأقوم بالتوضيح، ونحن وقعنا مع 20 شركة، وهناك 5 رعايات قادمة، ونحاول الوصول إلى 40 رعاية”.

وأضاف خالد البلطان: “تعاقدنا مع شركات ليست كبيرة، ولكنها خلال السنوات المقبلة ستكون ناجحة وستنضم لرعاية أندية أخرى، ونحن واثقون من نجاح هذه الشركات، ونحن طبقنا مفهوم رؤية 2030 بفتح فرصة العمل وخلق العديد من الوظائف”.

رئيس الشباب يُثني على التعامل الصحيح مع جائحة كورونا:

وتابع رئيس الشباب: “الحمد لله في السعودية لم نعانِ بشكل كبير من آثار جائحة كورونا؛ وذلك بسبب قيادتنا الرشيدة، وهناك شركات أفلست ومؤسسات تضررت بالعالم، لكن بفضل الله وبفضل ولاة أمرنا في المملكة أعزهم الله، لم نتأثر وهذا شيء رائع، ونسعى دائمًا إلى أن تكون المداخيل قريبة من المصروفات، وخلال الفترة الحالية حققنا 60% من طموحنا للنادي”.

#الدوري_مع_وليد | خالد البلطان – رئيس نادي #الشباب: واثق من نجاح الشركات التي تعاقدت معنا في السنوات القادمة.. طبقنا مفهوم رؤية 2030 بفتح فرصة العمل وخلق العديد من الوظائف.#SBC pic.twitter.com/hXzIzhcVsw — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 18, 2020

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