‎الرئيسية
الرياضة
رسالة خالد البلطان شديدة اللهجة: لا نقبل التجريح أو التشكيك بحقنا
موضحًا أنه سيتحدث عن تفاصيل عقود الرعاية التي وقعها الليث

رسالة خالد البلطان شديدة اللهجة: لا نقبل التجريح أو التشكيك بحقنا

2020/11/19
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
65
0
طباعة
رسالة خالد البلطان شديدة اللهجة: لا نقبل التجريح أو التشكيك بحقنا خالد البلطان رئيس نادي الشباب
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 خالد البلطان سيكشف المستور:
2 رئيس الشباب يُثني على التعامل الصحيح مع جائحة كورونا:

وجه خالد البلطان رئيس نادي الشباب، رسالة شديدة اللهجة بسبب تشكيك البعض في الأرقام والعقود التي وقعها الليث مع شركات رعاية للنادي خلال الفترة المقبلة.

خالد البلطان سيكشف المستور:

وتحدث البلطان لـ برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC قائلًا: “لا نقبل التجريح أو التشكيك في عملنا، ومن لا يفهم عليه أن يستفسر ويسأل عن عملنا، وبعد اكتمال عقود الرعايات، سأقوم بالتوضيح، ونحن وقعنا مع 20 شركة، وهناك 5 رعايات قادمة، ونحاول الوصول إلى 40 رعاية”.

وأضاف خالد البلطان: “تعاقدنا مع شركات ليست كبيرة، ولكنها خلال السنوات المقبلة ستكون ناجحة وستنضم لرعاية أندية أخرى، ونحن واثقون من نجاح هذه الشركات، ونحن طبقنا مفهوم رؤية 2030 بفتح فرصة العمل وخلق العديد من الوظائف”.

رئيس الشباب يُثني على التعامل الصحيح مع جائحة كورونا:

وتابع رئيس الشباب: “الحمد لله في السعودية لم نعانِ بشكل كبير من آثار جائحة كورونا؛ وذلك بسبب قيادتنا الرشيدة، وهناك شركات أفلست ومؤسسات تضررت بالعالم، لكن بفضل الله وبفضل ولاة أمرنا في المملكة أعزهم الله، لم نتأثر وهذا شيء رائع، ونسعى دائمًا إلى أن تكون المداخيل قريبة من المصروفات، وخلال الفترة الحالية حققنا 60% من طموحنا للنادي”.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :