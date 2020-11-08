رسالة شديدة اللهجة من عضو النصر لـ الفراج

المواطن - محمد سمعه

حرص عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، على الرد على تغريدة الإعلامي وليد الفراج، بعد أن كتبها عبر حسابه في “تويتر” بعد فوز العالمي اليوم على القادسية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفراج قال بعد فوز العالمي: “رغم كل الغيابات والظروف، العالمي يفوز، فريق يستحق الاحترام”.

رد بغلف على تغريدة الفراج:

ورد بغلف عبر حسابه في “تويتر” على تغريدة الفراج قائلًا: “هذا الفريق هو النصر السعودي، عالمي آسيا الأول وفارس نجد وكبير الرياض، بطل الدوري الاستثنائي، يعشقه الكبير والصغير في أرجاء المعمورة، يُجبرك على احترامه والخوف منه سواء فاز أو خسر، لا أظنك ناسي إحدى مقولات الرمز الله يرحمه، وإن كنت ناسي أفكرك”.

وكان المدرب القانوني والإعلامي محمد الدويش، وجه سهام نقده لـ أحد البرامج الرياضية؛ وذلك بسبب تجاوزهم للحدود ضد النصر على حد وصفه.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت: “هذا البرنامج تجاوز كل الحدود ضد العالمي، فحتى وهو يخسر مباراته السابقة بالتحكيم، يُحرضون التحكيم ضده، العالمي ما له أحد يحميه؟!”.

وتوقع مغردون أنه يقصد برنامج “الدوري مع وليد” وذلك بسبب حديث دار بين الإعلامي وليد الفراج والناقد الرياضي عادل التويجري حيث قال الأخير: “القادسية سيكون خائفًا من التحكيم ضد النصر، وأتوقع وجود أخطاء كارثية، لكني لا أتمنى رؤيتها”.

النصراويون تخوفوا من تحريض تحكيمي ضد فارس نجد:

واعتبر البعض حديث عادل التويجري بمثابة تحريض على الظلم التحكيمي ضد أصفر العاصمة.

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