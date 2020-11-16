رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر ويعتمد تأهل بيرسبوليس للنهائي

المواطن - محمد سمعه

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبشكل رسمي الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني، حيث اعتمد تأهل الفريق الإيراني لنهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وكان العالمي تقدم بالاحتجاج ضد نادي بيرسبوليس بسبب عدم أهلية مشاركة بعض من لاعبي الفريق الإيراني في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن العالمي كان لعب مع بيرسبوليس في دور الـ4 بدوري أبطال آسيا ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية.

وحقق النصر أول فوز له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 بالفوز على نادي القادسية بهدفين دون رد بالجولة الرابعة.

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