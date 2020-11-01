رسميًا .. ويلفريد بوني يُودع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني لاعب الاتحاد السابق، نهاية علاقته مع إدارة العميد، وذلك بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكتب بوني تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: ” أنا ومجلس إدارة الاتحاد تواصلنا لاتفاق لفسخ العقد بالتراضي أريد أن أشكر النادي ومجلس إدارته واللاعبين والجماهير على كل الدعم، الذي وجدته بالفترة الماضية أثناء وجودي بالفريق، أتمنى لـ الاتحاد الأفضل في المستقبل”.

سبب رحيل ويلفريد بوني

وكان بوني انضم لنادي الاتحاد في يناير 2020 قادمًا من نادي سوانزي سيتي الويلزي لكنه رحل عن العميد لهبوط مستواه.

ولم يشارك ويلفريد بوني في مباراة الاتحاد والأهلي، التي انتهت أمس السبت بفوز الاتحاد بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة محمد نور للاعبي الاتحاد

وفي وقت سابق، وجّه محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، الإشادة للاعبي الفريق الكروي الأول بالعميد، وذلك بعد الفوز على الأهلي أمس بثنائية نظيفة في الجولة الـ3 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد نور في مقطع فيديو متداول: “مبروك لجماهير الاتحاد الفوز، وهي صحيح مباراة بـ3 نقاط، والأهم أن الفريق قدم مباراة ممتازة، وإن شاء الله القادم أفضل”.

وفاز الاتحاد على الأهلي بثنائية أحرزها كل من البرازيلي رومارينيو والرأس أخضري غاري رودريغيز في الشوط الأول من ديربي جدة، الذي أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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