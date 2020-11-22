رقم مُقلق لـ الأهلي قبل مواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي لخوض مباراة نارية ضد فريق الشباب غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وما يُقلق الراقي هو أنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية على أرضه في جدة ببطولة الدوري منذ أكتوبر 2018.

الفوز يمنح الراقي الصدارة المؤقتة

ويحتل الراقي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد تسع نقاط، حيث إن الفوز على الشباب غدًا يمنحه صدارة الدوري مؤقتًا، قبل مباراة الهلال والنصر.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.

وستُنقل المباراة على قناة Ksa sports 2 HD. بانيغا يغيب عن مباراة الأهلي والشباب وفي وقت سابق، حُسم مصير اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب، حول المشاركة ضد الأهلي بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان بانيغا، تعرض لإصابة قوية في مباراة الفتح في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شعر بـ آلام بعد الشد في العضلة الخلفية وشارك بوضع رباط ضغط على قدمه، قبل أن يطلب التغيير من المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا في لقاء الفتح. وأوضحت “الميدان الرياضي” أن إيفر بانيغا لن يشارك ضد الأهلي بسبب استمرار معاناته من الإصابة. كذلك سيغيب عن الشباب ضد الراقي اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز لمعاناته من الإصابة أيضًا.

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