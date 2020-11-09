روحاني يأمر تميم بالتحرك لعرقلة الحل في ليبيا

المواطن - الرياض

وصل وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان إلى قطر، اليوم الإثنين، حاملًا رسالة من روحاني إلى تميم بن حمد في وقت تسارع فيه ليبيا وتركيا الزمن لأجل عرقلة أي حلي سلمي للأزمة في ليبيا.

زيارة الوزير الإيراني تكشف مدى السيطرة من جانب إيران على دويلة قطر، كما تأتي بالتزامن مع التصريحات الخبيثة والمراوغة التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للدول العربية، داعيًا إياهم للحوار بزعم خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية.

تميم يتسلم دعوة خبيثة

وحذر مراقبون من فحوى رسالة الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير قطر تميم بن حمد في ظل الدعوة المشبوهة التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني.

كما أكد المراقبون أن الرسالة تأتي في ظل مُخططات إيران الجديدة التي تحاول استغلال عدم نجاح ترامب في محاولة لرسم سياسات ومخططات جديدة بدأتها بالدعوة للحوار مع جيرانها.

وتأتي زيارة وزير الطاقة الإيراني للدوحة أيضا في ظل اتفاقيات اقتصادية مشبوهة بين إيران وقطر وبخاصة بعد الإعلان الأخير لشركة “بترو بارس” للنفط والغاز الإيرانية أنها بدأت في العمل داخل حقل غاز مشترك مع قطر.

كما تسعى إيران لعقد اتفاقيات اقتصادية أخرى مشبوهة مع نظام تميم بن حمد في الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وقطر التي ستنعقد نهاية العام الجاري، وذلك عبر التحضير لذلك الاجتماع من الآن.

حزمة عقوبات تطارد روحاني

الرسالة الإيرانية لم تغفل أيضا بحسب المراقبين حزمة العقوبات التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرضها على طهران.

بحسب مصادر أمريكية، فأن إدارة ترامب تعمل على دفع خطة لفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع العشرة المتبقية لها حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل.

العقوبات المخطط لها ليست مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بل مرتبطة بعصب الاقتصاد والطاقة في إيران.

يشار إلى أن الخزانة الأميركية، تكثف من عقوباتها على النظام الإيراني، حيث فرضت في وقت سابق من الشهر الماضي عقوبات على خمسة كيانات إيرانية من بينها الحرس الثوري لمحاولتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومنذ قرار الدول العربية الأربع الداعية لمواجهة الإرهاب، بقطع العلاقات مع قطر، سارعت الدوحة إلى عقد اتفاقيات مع نظام طهران، ضاربه بالأمن الإقليمي والخليجي عرض الحائط.

شارك الخبر