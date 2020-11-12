روسيا تسجل 21608 حالات كورونا جديدة و439 وفاة

المواطن - متابعة

سجلت روسيا 21608 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية إضافة إلى 439 حالة وفاة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و858568، وإجمالي الوفيات إلى 32032 منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الخميس، إن 18811 شخصاً تعافوا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و388168 شخصاً حتى الآن.

وسجلت موسكو، التي تعتبر أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء، 5997 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ، حيث تم تسجيل 1667 إصابة.

لقاح كورونا الروسي

يأتي هذا فيما تستعد روسيا للبدء في عمليات التطعيم الشاملة خلال الأسابيع القادمة، وأعلن وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، أمس الأربعاء، عن إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا، وبدء توزيعه إلى الأقاليم الروسية.

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