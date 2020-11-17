روسيا تسجل 22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 442 حالة وفاة و22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 33931 حالة وفاة و1971013 إصابة بالفيروس التاجي.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 22055 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1475904.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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