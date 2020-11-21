روسيا تسجل 24822 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و64748 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية الروسية 467 حالة وفاة بكورونا مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 35778 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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