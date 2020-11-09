ريال مدريد وبرشلونة يُراقبان مصير نجم اليونايتد مع فريقه

المواطن - محمد سمعه

يراقب ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، أحد لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك للتعاقد معه بالفترة المقبلة.

وذكر موقع Fichajes الإسباني أن برشلونة والريال يُفكران في ضم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط اليونايتد خاصة أن الأخير يفكر في الرحيل في حال عدم تأهل الشياطين الحمر لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

البايرن ويوفنتوس ينافسان ريال مدريد وبرشلونة

وسيتنافس بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي مع البارشا والريال لضم فيرنانديز بالفترة المقبلة.

وكان برونو فيرنانديز انضم لصفوف فريق اليونايتد في يناير 2020 قادمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وفي سياق آخر، تعرض نادي ريال مدريد لصدمة جديدة وذلك بعد أن فقد مركزه في ترتيب الدوري الإسباني عقب الخسارة بالأمس من نادي فالنسيا برباعية لهدف في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

صدمة لـ الريال بسبب مدة غياب فريدريكو فالفيردي

ونشر ريال مدريد اليوم الاثنين في بيان رسمي له أن لاعبه الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي تعرض لإصابة بكسر في قصبة الساق حيث من المتوقع غيابه لمدة شهر عن النادي الملكي بحسب ما ذكرته صحيفة ” أس” الإسبانية.

ويُعد فريدريكو فالفيردي أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وذلك بعد غياب اللاعب البرازيلي كاسيميرو بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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