ريال مدريد يسعى للتعاقد مع هالاند ويصرف النظر عن مبابي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

لا يزال ريال مدريد حريصًا على الفوز بصفقة لاعب بروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، في عام 2022 حيث كشفت دراسة استقصائية أن مشجعي لوس بلانكوس يفضلون أن يوقع النادي مع الهداف النرويجي أكثر من التوقيع مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، سطع نجم بوروسيا دورتموند على مدار الـ12 شهرًا الماضية، حيث حصل على جائزة الفتى الذهبي هذا العام مع ناديه السابق ريد بول سالزبورغ.

رفض مبابي

وأفادت وكالة آس الإسبانية أن أبطال الليغا يخططون لفترتي الانتقالات المقبلتين، وأن هالاند سيكون الهدف الرئيسي لهم في عام 2022.

ومع ذلك، فقد وجدت دراسة استقصائية بين مشجعي مدريد أجرتها صحيفة آس أن 64 في المائة من المشجعين يفضلون التعاقد مع هالاند بدلًا من مبابي الفائز بكأس العالم.

شارك الخبر