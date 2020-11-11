ريال مدريد يصدم راموس

المواطن - مروة نبيل

أثار تأخر الاتفاق بين إدارة ريال مدريد وقائد الفريق الأول لكرة القدم، سيرجيو راموس بشأن تجديد عقده حالة من الجدل.

راموس لن يستمر

وتوقع المحللون في برنامج الشيرنجيتو الإسباني السيناريو الأسوأ بشأن العلاقة بين الطرفين، وقال المحلل “كابي” في تصريح مفاجئ: “إدارة ريال مدريد لا ترغب في تجديد عقد راموس“، دون أن يضيف أي تفسير.

وفي السياق ذاته، علق الصحافي خوانفي سانز بيريز، قائلًا: “لا أصدق أن إدارة نادي ريال مدريد قررت وضع قائد الفريق راموس في الميركاتو!”.

وينتهي عقد سيرجيو في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول عقد جديد حتى الآن، وكان آخر عرض قدمته الإدارة للاعب، هو التجديد لمدة عام واحد، ويحق للمدافع الدولي التوقيع لأي ناد مجانًا في يناير المقبل.

ريال مدريد في الدوري الإسباني

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بعد خسارته ضد فالنسيا بالأمس، حيث تجمد رصيده عند 16 نقطة.

وخاض المرينغي 8 مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في لقاء، وخسر مواجهتين.

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