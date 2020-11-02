ريال مدريد يُعلن إصابة مدافعه ميليتاو بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين عن إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بـ فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمي لـ ريال مدريد عبر الإنترنت أن اللاعب البرازيلي جاءت نتيجة فحصه إيجابية بينما جاءت نتيجة فحص باقي اللاعبين والجهازين الفني والإداري سلبية.

ميليتاو يغيب عن مباراة الريال وإنتر ميلان

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي غدًا الثلاثاء بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا في مرحلة دور المجموعات.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة، بعد الخسارة من شاختار الأوكراني بالجولة الأولى، والتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية.

وكان إيدر ميليتاو انضم لصفوف فريق ريال مدريد قادمًا من نادي بورتو البرتغالي في عام 2019.

الريال الأكثر استفادة من مباريات الجولة الـ8

ويعد نادي ريال مدريد الأكثر استفادة من مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإسباني، وذلك بعد وصوله للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، حيث يعد الفارق بينه وبين نادي ريال سوسيداد المتصدر نقطة واحدة.

وكان نادي ريال مدريد نجح في الفوز على فريق هويسكا برباعية مقابل هدف، حيث سجل للريال كل من إدين هازارد والفرنسي كريم بنزيمة هدفين واللاعب الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي هدفًا، أما اللاعب دافيد فيرييرو هو من سجل الهدف الوحيد لفريق هويسكا.

يذكر أن الريال فاز بلقب الدوري الإسباني موسم 2019/2020 بعد منافسة شرسة مع فريق برشلونة.

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