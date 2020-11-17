رينارد يكشف تشكيلة منتخب السعودية ضد جامايكا

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيلة منتخب السعودية ضد جامايكا في المباراة الودية المقرر انطلاقها، بعد قليل.

منتخب السعودية ضد جامايكا

وجاء تشكيل منتخب السعودية ضد جامايكا كالتالي؛ محمد اليامي، عبدالله مادو، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله حسون، سعيد الربيعي، حسان تمبكتي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، هتان باهبري وعبدالله الحمدان.

ويجلس على مقاعد بدلاء السعودية ضد جامايكا كل من؛ حبيب الوطيان، سلطان الغنام، محمد خبراني، مختار علي، صالح الشهري، حسين المقهوي، أحمد شراحيلي، عبدالفتاح آدم وتركي العمار.

الأخضر يستعد للتصفيات

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في الرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وسيختتم بمواجهة جامايكا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأخضر قد لعب ضد نظيره الجامايكي وديًا، يوم السبت الماضي، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية دون رد، سجلها سالم الدوسري، صالح الشهري وفراس البريكان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر