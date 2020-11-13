رينارد يوضح السبب الرئيسي وراء إقامة مباراة السعودية وجامايكا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، السبب الرئيسي من إقامة مباراة السعودية وجامايكا التي تنطلق غدًا السبت في إطار لقاء ودي بين الفريقين.

⁧#فيديو⁩ | هيرفي رينارد "مدرب المنتخب السعودي": "تصنيف المنتخب السعودي ليس جيداً لذلك علينا تحسينه بشكل كبير وأردنا اللعب ضد منتخب أفضل منا بالتصنيف لحصد مزيد من النقاط". 🎥 ⁦@SaudiNT⁩

⁧#الإخبارية_رياضة⁩ pic.twitter.com/uPsuNFAoKj — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 13, 2020

وتحدث رينارد في مقطع فيديو قبل مباراة جامايكا: “تصنيف المنتخب السعودي ليس جيدًا لذلك علينا تحسينه بشكل كبير وأردنا اللعب ضد منتخب أفضل منا بالتصنيف لحصد مزيد من النقاط”.

وأضاف رينارد: “لم نأتِ هنا إلا لأجل تقديم عمل كبير يتناسب مع كل ما يُقدم لكرة القدم السعودية”.

رينارد يتحدث عن اعتزال المعيوف دوليًّا:

وواصل رينارد قائلًا: “حارس الهلال عبدالله المعيوف أبلغني باعتزاله الدولي بعد لقاء اليمن في التصفيات، واحترمت قراره، وتواصلت معه لاحقًا لكنه متمسكًا بقراره”.

وأضاف رينارد: “قمت باستدعاء حبيب الوطيان لأنه كان يلعب مع الفتح، في آخر الجولات في الدوري بالموسم الماضي، وكان حارسًا جيدًا رغم أن فريقه كان مهددًا بالهبوط”.

وتابع مدرب المنتخب السعودي: “الوطيان حارس جيد، لماذا تعاقد الهلال معه برأيكم؟ هل لأنه حارس سيئ أم أرادوا إسعاده، أو أقنعوه ليكون على دكة البدلاء؟”.

وأضاف رينارد: “أيمن يحيى موهبة كبيرة وأُعجبت بأدائه في دوري الأبطال مع النصر، وربما يكون سالم الدوسري الجديد بالكرة السعودية، ومن وجهة نظري لا أرى بديلًا لـ ياسر الشهراني رغم أنني أتمنى وجود منافس له، وسلطان الغنام ومحمد البريك حسب وجهة نظري يتفوقان على سعود عبدالحميد”.

تصنيف منتخبي السعودية وجامايكا في الفيفا:

وقبل مباراة السعودية وجامايكا، يحتل المنتخب السعودي المركز الـ67 في تصنيف الفيفا عن شهر أكتوبر، أما منتخب جامايكا فيتواجد في المركز الـ48 في تصنيف الفيفا عن الشهر الماضي.

وستنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غدًا السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

⁧#فيديو⁩ | هيرفي رينارد "مدرب المنتخب السعودي": "لم نأتِ هنا إلا لأجل تقديم عمل كبير يتناسب مع كل ما يُقدم لكرة القدم #السعودية". 🎥 ⁦@SaudiNT⁩

⁧#الإخبارية_رياضة⁩ pic.twitter.com/JQnCYOGuKd — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 13, 2020

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