زعيم أوروبي يهنئ دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

غرد رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز جانشا، مهنئًا دونالد ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، على الرغم من عدم إعلان النتيجة الرسمية.

وكتب جانشا على تويتر: من الواضح أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى، والمزيد من التأخير والتأجيل يعني أن الانتصار النهائي سيكون أكبر للرئيس ترامب، تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأثارت تغريدة رئيس الوزراء السلوفيني استجابة فورية من العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النائبة الألمانية نيكولا بير حيث قالت: على الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء واجب إظهار الاحترام لكل صوت خلال الفترة الانتخابية.

ولم يهنئ أي زعيم آخر بالاتحاد الأوروبي أي مرشح أمريكي أو أعلنوا نتيجة الانتخابات الأمريكية، وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: بينما ننتظر نتيجة الانتخابات، نؤكد على أن الاتحاد الأوروبي سيظل مستعدًا لمواصلة بناء شراكة قوية مع الولايات المتحدة بناءً على قيمنا وتاريخنا المشترك.

الانتخابات الأمريكية 2020

وكان قد أعلن دونالد ترامب أنه فاز على الرغم من أن هناك عدة ولايات لم تفرز أصواتها بعد، ومع ذلك فقد وصف العملية الانتخابية بأنها احتيال كبير للمواطنيين الأمريكيين.

وردت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن على ذلك قائلة إن محاولة وقف فرز الأصوات شائنة وغير مسبوقة وغير صحيحة.

ويُذكر أنه لم يتم عد أصوات الهيئة الانتخابية كلها بعد، ولكن دونالد ترامب حاز على 213 صوتًا حتى الآن بينما حصل بايدن على 238 صوتًا.

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