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زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية

2020/11/02
الساعة 10:05 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية زلزال
المواطن - متابعة

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ، الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقال المتحدث باسم الخدمة الجيو فيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية لوكالة سبوتنيك الروسية ، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادي قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 11 كيلومتراً وعلى بعد 25 كيلومتراً شرق قرية أوست كامتشاتكا.


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