زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية

المواطن - متابعة
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ، الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية.
وقال المتحدث باسم الخدمة الجيو فيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية لوكالة سبوتنيك الروسية ، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادي قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 11 كيلومتراً وعلى بعد 25 كيلومتراً شرق قرية أوست كامتشاتكا.
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