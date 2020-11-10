زلزال جديد يضرب غرب تركيا

المواطن - متابعة

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات الليلة الماضية سواحل قضاء “قوش أداسي” في ولاية أيدن، غرب تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء التركية اليوم الثلاثاء، عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع بعد الـ 11 ليلاً قبالة خليج قوش أداسي.

وأضاف البيان، أن الزلزال وقع على مسافة 18 كلم من خليج قوش أداسي وعلى عمق 6.98 كلم تحت سطح البحر، ولم يتضح على الفور إذا خلف الزلزال ضحايا أو خسائر.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، ساحل قضاء سفري حصار بإزمير المجاورة لأيدن، وخلف 115 قتيلاً، و1034 جريحاً.

شارك الخبر