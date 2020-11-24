زيادة إصابات أعداد فيروس كورونا للأطفال في الولايات المتحدة

المواطن - ترجمة: عمر رأفت

خلص تقرير إلى أن الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال الأمريكيين مستمرة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه اعتبارًا من 19 نوفمبر، تم تشخيص ما يقرب من 1.2 مليون شاب بفيروس كورونا، وهذا يعني أن الأطفال يشكلون الآن 11.8% من جميع الحالات في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، خلال الأسبوعين الماضيين، كان هناك ما يقرب من الثلث زيادة في حالات الأطفال الجديدة مع الإبلاغ عن أكثر من 256 ألف حالة، وهي أكبر قفزة مسجلة منذ بداية الوباء.

منذ بداية الوباء، توفي 137 طفلًا، مما يعني أن معدل الوفيات لا تزال حوالي 0.01 بالمائة.

إصابات بالآلاف للأطفال:

وبحسب التقرير، فإن المعدل الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال يبلغ 1573 إصابة لكل 100 ألف طفل من السكان.

حاليًّا، هناك 13 ولاية أبلغت عن 15 في المائة أو أكثر من الحالات التراكمية بين الأطفال وهم: ألاسكا، كولورادو، كنتاكي، مينيسوتا، مونتانا، نيو مكسيكو، نورث داكوتا، أوريغون، ساوث كارولينا، تينيسي، واشنطن، ويسكونسن ووايومنغ.

ويوجد في وايومنغ أكبر نسبة مع ما يقرب من 25 في المائة من جميع الحالات في الولاية بين أصغر سكانها.

وفي الوقت نفسه، أبلغت مدينة نيويورك فقط عن أن أقل من خمسة بالمائة من حالاتهم بين الأطفال.

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