سالم الدوسري يُزين تدريبات الهلال استعدادًا لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

استعاد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، النجم سالم الدوسري وذلك استعدادًا لمواجهة النصر يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك عن موسم 2019/2020.

وكان الدوسري غاب عن الهلال ضد النصر أول أمس الاثنين في دوري المحترفين بسبب الإصابة في يده اليمنى، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي ضد جامايكا وديًا يوم 14 نوفمبر الجاري.

سالم الدوسري غاب عن مواجهة النصر أول أمس

وأصبح الدوسري جاهزًا للمشاركة مع الهلال يوم السبت المقبل ضد النصر، بعد أن غاب عن لقاء الدوري، الذي فاز به الهلال بثنائية دون رد أحرزها الفرنسي بافيتيمبي جوميز واللاعب صالح الشهري.

وسيحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المباراة النهائية لكأس الملك يوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الزعيم صعد لنهائي كأس الملك على حساب نادي أبها بالفوز بثنائية نظيفة في دور الـ4، بينما صعد النصر على حساب الأهلي.

الدوسري يحقق الدوري والآسيوية في عهد لوشيسكو

يذكر أن سالم الدوسري كان تُوج مع الهلال بلقبي دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب رازفان لوشيسكو.

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