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ساما تعلن فتح باب القبول لطلبات تجربة خدمات التقنية المالية المبتكرة
في البيئة التجريبية التشريعية

ساما تعلن فتح باب القبول لطلبات تجربة خدمات التقنية المالية المبتكرة

2020/11/30
الساعة 1:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ساما تعلن فتح باب القبول لطلبات تجربة خدمات التقنية المالية المبتكرة شعار البنك المركزي السعودي
المواطن - الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي فتح باب التقديم لقبول طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية المُبتكرة في البيئة التجريبية التشريعية ( Regulatory Sandbox ) وذلك اعتباراً من تاريخ 15/ 01 /2021 م إلى 13/ 02 /2021 م. للمزيد من خلال الرابط التالي (هنا).

فترات التقديم على البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لعام 2021:

الفترة الأولى: من تاريخ 15 / 01 / 2021م إلى 13 / 02 / 2021م

فترات التقديم على البيئة التجريبية التشريعية ( Sandbox ) لعام 2019 :

الفترة الأولى: من تاريخ 20 / 03 / 2019 إلى 20 / 04 / 2019 .
الفترة الثانية: من تاريخ 15 / 12 / 2019 إلى 15 / 01 / 2020 .

ملاحظة: للتقديم على البيئة التجريبية يرجى تعبئة النموذج وإرساله عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] ) .


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