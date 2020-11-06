سبب تأخر انطلاق مباراة ضمك ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

تأخر انطلاق مباراة ضمك ضد الفيصلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 10 دقائق تقريبًا، قبل أن يبدأ الحكم المواجهة، منذ قليل.

ضمك ضد الفيصلي

وتُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار حساب دوري بلس على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سبب تأجيل انطلاق المباراة، وهو الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي.

وأعلن حساب النادي الرسمي، قبل قليل، عن خروج اللاعب إسماعيل عمر من القائمة الأساسية لمباراة ضمك ضد الفيصلي بداعي الإصابة، ومشاركة هشام فايق بدلًا منه.

دوري محمد بن سلمان

ويسير عنابي سدير بشكل مميز قبل مباراة اليوم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح والهلال أصحاب المركزين الأول والثاني.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي نقطة وتلقى 3 هزائم متتالية، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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