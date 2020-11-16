سبب دعم الهلال بـ96 مليون ريال

المواطن - مروة نبيل

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سبب حصول نادي الهلال على دعم وصل إلى 96 مليون ريال، في حين حصل النصر على 82 مليونًا فقط.

الهلال حصل على الدعم الأكبر:

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سبب التباين في الدعم الذي حصلت عليه أندية دوري كأي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، حيث كشف عن المبالغ المصروفة خلال هذه الفترة ضمن إستراتيجية دعم الأندية.

وعن سبب حصول الهلال على 96 مليونًا كدعم، قال وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “في الصورة”: “سبب التباين واضح بالجدول، نرى الحوكمة، الوحيد الذي لم يطبقها بشكل كامل هو الحزم لذلك حصل على 10 ملايين وليس 15 مليونًا”.

وتابع وزير الرياضة: “التمويل الغير مشروط شبه ثابت للجميع، الحضور الجماهيري يعتمد على عدد الحضور، والفعاليات المصاحبة الجميع أخذها تقريبًا لتطبيقهم هذا المعيار، التسويق وزيادة الجماهير جميعهم حصلوا على نفس الشيء”.

ويُعد الهلال الأكثر حصولًا على الدعم بـ96.6 مليون ريال، وحصل النصر على 82 مليونًا، مقابل 84.7 مليون لصالح الأهلي، 84.7 مليون لنادي الوحدة، 92.1 مليون لنادي الشباب، 82.7 مليون لصالح الاتحاد.

الرياضات الأخرى وراء تباين الدعم:

وأضاف: “التباين حدث في الرياضات الأخرى، هناك أندية في الدرجة الثالثة في كرة القدم وهذا التصنيف في الأندية أنا أراه ليس عادلًا، لأنه في كرة القدم بالدرجة الثالثة، ولكن في كرة السلة في الدوري الممتاز”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “هناك بعض الأندية في الدرجة الثالثة أخذت مبالغ بحكم أنها فعلت الرياضات المختلفة ما كانت تحصل عليها في السابق، وهذا ما حرك الوسط الرياضي، ولدينا نماذج أعلنا عنها في أندية بالمنطقة الشرقية وفي منطقة جيزان نموذجًا يُحتذى به”.

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