سبب شجار كهربا ومحمد فضل أثناء تتويج الأهلي المصري بـ الدوري

المواطن - محمد سمعه

التقطت عدسات الكاميرا أمس السبت، بعد مباراة الأهلي المصري وطلائع الجيش شجارًا دار بين محمود كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم أثناء تسليم المارد الأحمر لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

وكان محمود كهربا يحمل ابن اللاعب مؤمن زكريا، ويحاول الوقوف بجانبه وبجانب والده، لكن محمد فضل تدخل وحاول منع كهربا ليقف الأول بجانب مؤمن زكريا ونجله، فما كان من كهربا إلا أنه اعترض وبدأ في التشابك بـ الأيدي مع محمد فضل، قبل أن يتدخل المحيطون ويُنهوا الأزمة.

لاعب الأهلي المصري يرد على اشتباكه مع فضل

وكشف الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد المصرية حيث قال عبر حسابه في “تويتر” إن شجار محمود كهربا ومحمد فضل، جاء بسبب إصرار فضل على حمل نجل مؤمن زكريا وهو ما رفضه كهربا لاعب الأهلي، مما أدى لتطور الموقف بالاشتباك بالأيدي.

وتحدث محمود كهربا عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش مع الإعلامي إبراهيم فايق مؤكدًا أنه تفاجأ بدفع محمد فضل له أثناء تسلم درع الدوري.

أحداث مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

وكان الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، أنهى موسم 2019/ 2020 في بطولة الدوري المصري بالفوز في لقاء الأهلي ضد طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي سريع من قبل لاعبي الأهلي، حيث نجح المارد الأحمر في إحراز الهدف الأول عبر نجمه وليد سليمان بالثانية الـ45 مع بداية الشوط الأول.

وواصل المارد الأحمر ضغطه حيث نجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأنجولي جيرالدو بالدقيقة الثامنة عشرة. ولم يهدأ لاعبو الأهلي، حيث نجحوا في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمود كهربا بعد تمريرة جيدة من اللاعب محمد فخري في الدقيقة السادسة والثلاثين. وشهدت المباراة، إهداء محمود كهربا هدفه للاعب مؤمن زكريا المُصاب بمرض نادر في أعصابه، وحضر إلى المباراة لتسليم لاعبي الأهلي درع الدوري بعد نهاية مباراة طلائع الجيش. وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق النادي الأهلي المصري بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني من اللقاء لم تتغير النتيجة رغم سعي الأهلي إحراز الهدف الرابع، ولكن دون جدوى في ظل عدم التركيز في اللمسة النهائية. وحرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على إشراك ناشئ الأهلي شادي رضوان الذي لعب لمدة 10 دقائق في لقاء طلائع الجيش. وبعد نهاية مباراة الأهلي المصري ضد طلائع الجيش، بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة أصبح رصيد المارد الأحمر 89 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

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