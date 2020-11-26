سبب غياب عبدالفتاح عسيري عن نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

سيفقد النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، نجمه عبدالفتاح عسيري في مباراة الهلال بعد غد السبت في نهائي كأس الملك.

ويسعى نادي النصر إلى لم الشمل وإعادة حساباته، وذلك بعد خسارة ديربي الرياض يوم الاثنين الماضي ضد الهلال بثنائية نظيفة.

عسيري خارج حسابات النصر في نهائي كأس الملك:

ولن يشارك عسيري مع النصر ضد الهلال وفقًا لـ”الرياضية”، حيث خرج من حسابات المدرب روي فيتوريا بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الهلال يعطي الضوء الأخضر لـ سالم الدوسري:

وفي وقت سابق، حسم الجهاز الطبي بـ نادي الهلال، مصير النجم سالم الدوسري حول المشاركة ضد النصر بعد غد السبت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الدوسري أُصيب في يده اليمنى، خلال مباراة السعودية وجامايكا التي أُقيمت يوم 14 نوفمبر الجاري، وبسبب الإصابة غاب عن مواجهة النصر يوم الاثنين الماضي في الجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المباراة النهائية لكأس الملك يوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الزعيم صعد لنهائي كأس الملك على حساب نادي أبها بالفوز بثنائية نظيفة في دور الـ4، بينما صعد النصر على حساب الأهلي.

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