سبب مغادرة رومارينيو إلى الإمارات

المواطن - محمد سمعه

قرر اللاعب البرازيلي رومارينيو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، السفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك قبل بدء مباراة الفيصلي بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للتقارير الإخبارية فإن اللاعب البرازيلي سافر إلى الإمارات من أجل تجديد جواز سفر نجله، مع جلب أسرته إلى مدينة جدة للعيش معه في المملكة.

موعد عودة رومارينيو لـ تدريبات نادي الاتحاد:

ومن المنتظر أن يعود النجم البرازيلي رومارينيو لصفوف الفريق اليوم الخميس للدخول في التدريبات استعدادًا لمواجهة الفيصلي يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق، وكشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد عن موعد عودة الثلاثي الدولي عبدالإله المالكي و مهند الشنقيطي وسعود عبدالحميد لتدريبات العميد بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب السعودي.

وقال علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر”: إن الثلاثي سيشارك في تدريبات العميد اليوم الخميس.

ويحتل الفريق الكروي الأول بـ العميد، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري وبرصيد خمس نقاط وذلك بعد مرور 4 جولات من عمر الدوري.

مدرب الاتحاد يُنذر بريجوفيتش:

وفي وقت سابق، وجه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، إنذارًا أخيرًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش وذلك قبل حسم مصيره مع الفريق في يناير 2021.

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