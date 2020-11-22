سرور عن ديربي الرياض: فوز النصر ليس بالمستحيل

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن فوز العالمي في ديربي الرياض ضد الهلال ليس بالأمر المستحيل، مشيدًا في الوقت ذاته بنجوم الأصفر.

فوز النصر ليس بالصعب

وتحدث سرور عن ديربي الرياض المرتقب قائلًا: “ليس بالأمر الصعب وليس بالمستحيل أن ينتصر النصر على الهلال.. النصر لديه ترسانة من النجوم ويكفي أن من بينهم الهداف الأول على مستوى لاعبين العالم حمدالله”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لدى النصر لاعبين كبار في كل مركز أثق بإذن الله لأن الديربي نصراوي وعلى كل محب للنصر أن يرفع مستوى الطموح لأننا نتكلم عن النصر العالمي”.

ديربي الرياض

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تعرض العالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

شارك الخبر