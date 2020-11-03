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سرور يُذكر السويكت بموقف النصر التاريخي عام 2001
مطالبًا إياه بالاستمرار في المطالبة بحق العالمي

سرور يُذكر السويكت بموقف النصر التاريخي عام 2001

2020/11/03
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سرور يُذكر السويكت بموقف النصر التاريخي عام 2001 صفوان السويكت
المواطن - مروة نبيل
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1 سرور يُذكر السويكت بموقف سابق لنادي النصر
1.1 السويكت يُطالب بحكام أجانب

طالب نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت بعدم التوقف عن المطالبة بحق العالمي بعد تعرضه لظلم تحكيمي في مباراته الأخيرة.

سرور يُذكر السويكت بموقف سابق لنادي النصر

وقال سرور: “موقف للتاريخ رسالة ذكرني بها اللاعب خالد الهزاع الله يذكره بالشهادة في العام ٢٠٠٠-٢٠٠١، وبعد مباراة النصر والشباب لعب العالمي والهلال ديربي تحصل فيه علي يزيد على صافرة بلنتي من الحكم معجب وألغاها واحتسبها كورنر”.

وأضاف: “وبعد صرح الرمز بأن النصر سيوقف جميع نشاط النادي الرياضي، وبعدها تم حل لجنة الحكام بسبب ذلك التصريح.. ويطالب خالد الهزاع من هذه الرسالة توجيه رسالة للدكتور صفوان السويكت بعدم التوقف ومطالبة حق العالمي من المتسببين في ظلمه”.

وتابع هاشم سرور حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “خالد الهزاع أفضل من يجلس على كرسي مدير الكرة في العالمي مع احترامي لجميع الأسماء خبرة وفكرًا وتعاملًا مع الجهازين واللاعبين”.

السويكت يُطالب بحكام أجانب

وكان السويكت قد أعرب عن استيائه من حكم مباراة فريقه ضد الشباب والتي انتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن سيطلب حكامًا أجانب لمباريات العالمي المقبلة.


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