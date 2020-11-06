سر منع حجازي بريجوفيتش من تسديد ركلة الجزاء بمباراة الاتحاد والتعاون

المواطن - محمد سمعه

أثارت لقطة المدافع المصري أحمد حجازي مع زميله في الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش الجدل، وذلك قبل إحراز الهدف الأول للعميد بـ مباراة الاتحاد والتعاون التي أُقيمت اليوم الجمعة بالجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🎥 أحمد حجازي في لقطة مع بريجوفيتش ورومارينهو قبل تنفيذ ركلة الجزاء.#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/ZjK1eLBfHI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 6, 2020

وعرضت القنوت الرياضية السعودية مقطع فيديو لـ حجازي وهو يمنع بريجوفيتش من تسديد ركلة الجزاء، حيث أخبره بأن المدرب فابيو كاريلي طلب من مواطنه البرازيلي رومارينيو بتسديد الركلة بدلًا منه وهو ما تم بالفعل.

وعقب إحراز رومارينيو للهدف، توجه حجازي مع بريجوفيتش للاحتفال مع اللاعب البرازيلي بالهدف.

رد فعل الجماهير بعد لقطة حجازي بلقاء الاتحاد والتعاون:

وأعربت الجماهير الاتحادية عن سعادتها بما فعله أحمد حجازي، حيث أكدت أنه أخيرًا أصبح للاتحاد قائدًا في الملعب.

وكانت المباراة انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في لقاء أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

أحداث مباراة الاتحاد والتعاون:

واتسم الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول في المباراة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني نجح البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بالدقيقة الستين من ركلة جزاء. وظل فريق التعاون يُقاتل ليُحرز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب عبدالله الجوعي ومن تصويبة صاروخية من إحراز هدف التعادل لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ74. وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل، خمس نقاط بالمركز العاشر، بينما أصبح رصيد سكري القصيم خمس نقاط في المركز الـ11. وغاب عن صفوف التعاون في مباراة الاتحاد كل من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي وعبدالله عسيري مساعده وأحمد عسيري وسيدريك أميسي وكاسيو بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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