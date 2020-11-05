سعر الدولار يتراجع مع ترقب النتائج النهائية لـ الانتخابات الأمريكية

المواطن - متابعة

تراجع سعر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له أمام اليوان الصيني بالتزامن مع استمرار علمية حصر الأصوات في الانتخابات الأمريكية التي يبدو أنها ستقود المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة، في الانتخابات الأكبر من حيث عدد المشاركين على مدى 100 عام.

تراجع سعر الدولار

وتراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، وارتفع اليوان الصيني لفترة وجيزة في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 يوان للدولار، مواصلا مكاسبه في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال رهانا على فوز بايدن.

نتائج الانتخابات الأمريكية

ويقترب بايدن من حسم السباق الرئاسي حيث حصل حتى الآن على 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي فيما حصل ترامب على 214 لكن الفائز بالمنصب يجب أن يحصل على 270 صوتًا.

سعر الجنيه مقابل الدولار

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة.

ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول، التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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