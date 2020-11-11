سعود الطبية تنقذ مريضًا من نزيف حاد لدوالي المريء

المواطن - الرياض

سجلت مدينة الملك سعود الطيبة ممثلة بفريق من الأشعة التداخلية إنجازًا جراحيًا بإنقاذها لمريض من نزيف حاد لدوالي المريء.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التداخلية بالمدينة بدر الأحيدب أن إنقاذ المريض تم بوضع تحويلة ودعامة من الوريد البابي للوريد الكبدي Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPSS) عن طريق قسطرة الأوعية الدموية ولأول مرة على مستوى المدينة، وكانت بالتعاون مع قسم الجهاز الهضمي والكبد، وقد تكللت بالنجاح.

وشارك في العملية استشاريا الأشعة التداخلية والقسطرة محمد أحلوس، وعزت باصهي، وأخصائي الأشعة التداخلية عادل العبيدي، وبمشاركة فني الأشعة العنود نجار.

يذكر أن المريض غادر مدينة الملك سعود الطبية وهو بصحة جيدة.

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