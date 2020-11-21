سقوط نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي بثنائية نظيفة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021، بفوز تشيلسي بثنائية دون رد.

الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بين الفريقين، بضغط هجومي من قبل لاعبي تشيلسي حيث أسفر الضغط عن إحراز البلوز للهدف الأول عبر اللاعب فريدريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل تشيلسي ضغطه بقوة سعيًا لإحراز الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن فريق تشيلسي من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب تامي أبراهام بالدقيقة السادسة والستين بطريقة جميلة.

ولم يحدث أي جديد خلال المباراة، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

وأصبح رصيد تشيلسي بعد الفوز 18 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق نيوكاسل عند 11 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وفي وقت سابق، ألمح الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني اللاعب الفرنسي من عدم اللعب بصورة أساسية مع البلوز، وذلك لاعتماد المدرب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على كل من المهاجم الألماني تيمو فيرنر والإنجليزي تامي أبراهام.

وتحدث اللاعب الفرنسي لـ قناة تليفوت الفرنسية مؤكدًا أنه يفكر في وضعه الحالي مع تشيلسي ويركز على اتخاذ القرار المناسب حول مصيره مع البلوز.

وكان ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، نصح مهاجم تشيلسي بالرحيل عن البلوز للمشاركة بشكل أساسي مع منتخب فرنسا في يورو 2021 المقبل.

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