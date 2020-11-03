سلمان الدوسري: السعودية تعرف كيف تحافظ على مصالحها أيًّا كان رئيس أمريكا

المواطن - الرياض

أكد الكاتب سلمان الدوسري أنه منذ تأسيس المملكة وتعاقب على الولايات المتحدة 14 رئيسًا، منهم 7 ديمقراطيين و7 جمهوريين ومعهم جميعًا كانت العلاقة راسخة بالرغم من كل الاختلافات السياسية.

وأضاف الدوسري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إذا كانت أمريكا دولة قوية عظمى فالسعودية دولة مؤثرة كبرى، أيًّا كان الرئيس فالمملكة تعرف كيف تحافظ على مصالحها.

وبدأت الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حيث يتنافس المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، مع نظيره الديمقراطي، جو بايدن.

وبدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

وتراقب السلطات الفيدرالية التصويت وأي تهديدات للانتخابات في جميع أنحاء البلاد في مركز عمليات خارج واشنطن العاصمة مباشرة، ويديره مكون الأمن السيبراني في وزارة الأمن الداخلي.

وقال مسؤولون: إنه لم يتم اكتشاف مشاكل كبيرة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، لكنهم حثوا الجمهور على توخي الحذر والصبر.

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