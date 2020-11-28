سلمان الفرج: الهلال يعيش موسمًا استثنائيًّا

المواطن - مروة نبيل

أعرب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر، مؤكدًا أن الأزرق يعيش موسمًا استثنائيًّا.

سلمان الفرج يُشيد بلاعبي الهلال:

وعلق سلمان الفرج على فوز الزعيم بثلاث بطولات هذا الموسم قائلًا: “موسم كبير، موسم استثنائي لنادي الهلال، ألف مبروك لجمهورنا وهذه البطولة أهديها لوالدي الذي خضع لجراحة مؤخرًا.. الله يشفيه ويعافيه”.

وتابع: “وعدنا الجماهير بالفوز بآسيا والدوري وكأس الملك، وكنا قد الوعد هذه البطولة الثالثة لأن هناك رجال في الملعب.. في مباراة اليوم لم نكن جيدين، لكن مثل هذه المباريات تحتاج إلى الفوز”.

وأضاف سلمان الفرج خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “النصر في وضع غير جيد منذ بداية الموسم، وكان أفضل في الشوط الثاني.. وهي تفاصيل صغيرة استفدنا منها وفزنا بالكأس”.

وشدد نجم الزعيم على أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لم يستعيدوا لياقتهم الفنية والبدنية حتى الآن، وقال: “لاعبو الهلال لا زالوا يعانون من آثار كورونا.. وأنا من ضمن اللاعبين”.

الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين:

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

وكان الشوط الأول من المباراة النهائية قد انتهى بتقدم الزعيم بهدفين دون رد، قبل أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفارق في الشوط الثاني، ولكن لم ينجح في تسجيل التعادل، ليخسر اللقب.

شارك الخبر