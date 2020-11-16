سلمان الفرج يُنعش مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك سلمان الفرج في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة النصر المقبلة.

سلمان الفرج في المران:

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية، تحت إشراف المساعد الأول الإيطالي كريستيانو باتشي، وشارك سلمان الفرج في الجزء الأول من المران؛ قبل أن يُكمل برنامجه اللياقي.

وكان مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، قد استبعد الفرج لمنحه فرصة البقاء بجانب والده الذي تعرض لوعكة صحية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الصعيد الميداني، بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم بتدريبات لياقية وتكنيكية، وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

شارك الخبر