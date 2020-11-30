سماحة المفتي: بولاة الأمر تقام الحدود وينتصر المظلوم ويقام العدل وتؤدى الواجبات

المواطن - الرياض

نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مقطعًا صوتيًّا لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وهو يتحدث عن حاجة الأمة إلى ولاة الأمور.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام

للبحوث العلمية والإفتاء

( حاجة الأمة إلى ولاة الأمور ) pic.twitter.com/sY8qCJFb6I — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) November 30, 2020

وقال سماحة المفتي في المقطع الصوتي الذي نشرته رئاسة البحوث العلمية عبر حسابها بموقع تويتر: إن بولاة الأمر تقام الحدود وبها ينتصر للمظلوم من ظالمه ويقام العدل وتؤدى الواجبات ويسعى الناس لما يصلح دينهم ودنياهم.

أما في الإضراب والقلق، فأكد الشيخ آل الشيخ أنها بها تضيع مصالح الأمم والشعوب وتخسر خسارة لا قيمة لها، ولا يستطيع علاجها إلا بسنين عديدة؛ لأن هناك ما مزق الشمل وجلب المصائب ودمر البلاد.

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