سناب شات يطلق تقنية تتيح للمستخدم ربح مليون دولار يوميًّا

المواطن - متابعة

أطلق سناب شات تقنية “سبوت لايت” المقتبسة من “تيك توك” ما يتيح للمستخدمين ربح مليون دولار أمريكي يوميًّا.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن التقنية تسمح بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة أو القصص مع الأصدقاء لتصبح متاحة لمشاهدة كل مستخدمي التطبيق وكسب المزيد من المتابعين.

ووعد سناب شات بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميًّا، لزيادة شعبية تلك التقنية.

وقال المطورون: سنمنح المليون دولار يوميًّا طوال الفترة المتبقية من العام الحالي 2020 لمن تتصدر لقطاته المنصة.

وأضافوا: “نأمل من خلال تلك المكافآت أن تساعد على تعزيز التفاعل عبر الميزة الجديدة، وجعلها منافسًا قويًّا في مجال نشر مقاطع الفيديو القصيرة”.

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