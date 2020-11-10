سندويشات دجاج بالجبن

العديد من الناس تسأل عن طريقة عمل سندويشات دجاج بالجبن وذلك لأنه من الأكلات الجميلة للغاية واليت يحب الكثير من الأشخاص تناولها في كل مكان وبأحلى الطرق التي من الممكن عمله بها.

سندويشات الدجاج بالجبن

تعد سندويشات دجاج بالجبن من اكثر الأكلات الجميلة والمميزة ويوجد بها الكثير من الفوائد التي تجعلها اختيار أفضل لكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن وجبة جميلة ومفيدة، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الوصفات التي تختص بهذا الأكل.

يعتبر الدجاج من اللحوم اللي يحبها العديد من الناس والتي يحتاجها الجسم بشكل كبير في عملية بناؤه ونموه بطريقة أسرع.

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها عمل سندويشات الدجاج والتي تختلف كل طريقة عن الأخرى بسبب اختلاف الأذواق لدى كل شخص وكذلك اختلاف البلاد من بلد لأخرى.

يجب معرفة الطريقة الصحيحة وكذلك المقادير اللازمة لعمل هذه الوصفة واعطاء أفضل النتائج التي يريد الشخص الحصول عليها.

المقادير

واحد كوب من جبن الشيدر المبشور أو جبن الموذريلا حبة واحدة من الطماطم متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح البعض من الثوم المهروس حبة واحدة من البصل ومقطعة إلى شرائح البعض من أرواق الخس عدد اثنين قطعة من الدجاج المهلي ومقطعة إلى قطع صغيرة عدد اثنين ملعقة من المايونيز اثنين ملعقة من صوص الصويا كوب واحد صغير من عصير الليمون ملعقة واحدة من الخل ملعقة واحدة من الزيت النباتي ملعقة واحدة كبيرة من الكاتشب العديد من البهارات كالملح والفلفل الاسود والشطة وتوابل الدجاج وتكون حسب الرغبة خبز

طريقة تحضير الوصفة

يعتبر عمل سندويشات دجاج بالجبن من الأشياء المهمة التي تشغل بال الكثير من الناس وهي من الأشياء سهلة التحضير.

يجب في البداية أن يتم وضع الدجاج المخلي الذي تم تقطيعه في صوص الصويا مع الخل وعصير الليمون .

يتم وضع الكثير من التوابل على هذه الخلطة مثل الفلفل الاسود وبهارات الدجاج والملح والشطة وكذلك الثوم المهروس ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض وتترك لمدة تصل إلى حوالي ساعة.

يجب أن يتم إحضار مقلاة ويوضع بها كمية كبيرة ومناسبة من الزيت وتوضع على النار ويوضع بداخلهم البصل وتقلب هذه الخلطة مع بعضها حتى يذبل البصل.

بعد التأكد من استواء البصل يتم وضع الدجاج عليهم ويحرك بطريقة جيدة حتى يتداخل الدجاج مع البصل.

يضاف عليهم بعد ذلك الجبنة شيدر ويتم تحريكهم ويتم وضع الساندويتش في طبق خاص بالتقديم ويقدم مع الخس وكذلك الطماطم لتزيينه.

مكونات سندويشات دجاج بالجبن والافوكادو

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية خبز ترتيلا شرائح جبن مربعات بصل رأس من القوم زيت ملح وفلفل أسود وبابريكا وفلفل أحمر والبهارات السبعة صلصة الأفوكادو اثنين من حبة الأفوكادو بصلة واحدة صغيرة ملح فلفل اسود ثوم عصير ليمون

طريقة تحضير الوصفة

من ضمن معرفة طرق عمل سندويشات دجاج بالجبن لابد من معرفة طريقة عمله بالجبنة والأفوكادو.

في البداية لابد من سلق صدور الدجاج بالهيل وكذلك القرفة مع بصلة واحدة صغيرة ثم يتم تقطيعها لبعض الشرائح مثل الشاورما.

بعد ذلك لابد من تقطيع البصل إلى بعض الشرائح الطويلة ثم القيام بهرس الثوم عليهم العمل على تقليبهم بطريقة جيدة في الزيت وذلك حتى تذبل البصلة بشكل كامل.

يتم إضافة الدجاج عليهم مع العمل على تقليبهم مع بعضهم البعض ويضاف عليهم جميع التوابل التي تتوافر لدى الشخص.

لابد من القيام بتحضير صوص الافوكادو ويكون ذلك من خلال القيام بوضع جميع مكونات الصلصة في الخلاط وبذلك أصبح صوص.

يتم دهن الخبز المتوفر بصوص الافوكادو ويتم وضع عليه بعض شرائح الجبن ويتم تقديمه مع البطاطس المقلية. التورتيلا

مكونات سندويشات دجاج بالجبن في خبز

صدور دجاج مقطعة إلى شرائح اثنين من خبز التورتيلا زيت خس طماطم مقطعة عدد ثلاث ملاعق من المايونيز أربع من شرائح الجبن بعض البهارات مثل الملح والفلفل الأسود ثوم بودرة

طريقة عمل الوصفة

عند التعرف على طريقة عمل سندويشات الدجاج بالجبنة لابد من معرفة طريقة عملها بالجبن بداخل الخبز وهي من الطرق الجميلة والمميزة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص.

في البداية عند عمل سندويشات الدجاج بالجبن والخبز لابد من القيام بتتبيل شرائح الدجاج ويكون ذلك حسب رغبة كل شخص بالملح وكذلك بالفلفل الأسود.

بعد دلك لابد من العمل على دهن الشواية ببعض الزيت والذي يكون قليل ويتم تركها حتى تسخن ويتم وضع الدجاج فوقها وذلك حتى تستوي من كل الجهات.

ثم يجب إحضار إناء صغير ويوضع به ثوم البودرة مع المايونيز ويتم خلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد.

ثم القيام بدهن خبز التورتيلا بالخليط الذي تم اعداده.

في الخطوة التالية لابد من القيام بتوزيع شرائح الدجاج وذلك بشكل متساوي على الخبز ويضاف إليه شرائح الجبن وكذلك الخس والطماطم.

في الخطوة الأخيرة يتم لف الخبز ويكون على شكل رول ويتم تقديمه إلى الضيوف بشكل مباشر ويكون ساخن للحصول على أفضل طعم مرغوب به.

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