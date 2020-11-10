سندويش فلافل كم سعره حراريه

العديد من الناس تريد معرفة يوجد في سندويش فلافل كم سعره حراريه وذلك لان الفلافل من الأكلات الشهيرة للغاية التي يحب الكثير من الناس تناولها وخاصة العرب الذين يفضلونها للغاية.

سندويش فلافل كم سعره حراريه

هناك من يهتم بالسعرات الحرارية التي تتواجد في الأطعمة فيسأل البعض يوجد في سندويش فلافل كم سعره حراريه وذلك لأنه من الاشياء المهمة للغاية بالنسبة لمن يريد الحفاظ على صحة جسمه وعدم زيادة الوزن، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأمور حول هذا الموضوع فيما يلي:

يوجد في 100 جرام من الفلافل وهذا يعادل حوالي الكوب ونصف ويوجد به ما يصل إلى 333 سعرة حرارية.

لابد من معرفة أن هذه السعرات الحرارية تمثل ما يصل إلى حوالي 17% من أستهلاك الشخص كل يوم.

هناك بعض الأشخاص التي تقوم بإتباع حمية ونظام غذائي معين للحفاظ على صحة الجسم وعدم تعرضه للسمنة ويكون يوجد به 2000 سعر حراري حيث أن الفلافل في هذه الحالة نجدها تمثل نسبة 17% من هذا النظام.

يوجد في الفلافل بعض الدهون التي تمثل 17.8 جرام ويوجد في هذه الدهون بعض الدهون المشبعة.

القيمة الغذائية الموجودة في الفلافل

بعد التعرف على يوجد في سندويش فلافل كم سعره حراريه لابد من معرفة القيمة الغذائية التي تتواجد في الفلافل والتي تجعلها مفيدة للجسم بشكل كبير وتعمل على بناؤه بشكل قوي.

في البداية لابد من معرفة أن نصف كوب من الفلافل يوجد به 3.24 مليجرام من الحديد وهذه نسبة جيدة للغاية بالنسبة لصحة الجسم.

كما يتوافر في الفلافل كذلك 585مليجرام من البوتاسيوم وتمثل هذه النسبة حوالي 12% من البوتاسيوم الذي قد يحتاجه جسم الإنسان في اليوم الواحد.

كما يتوافر به نسبة جيدة من الكالسيوم والماغنسيوم والزنك.

لابد كذلك من معرفة أن 100 جرام من الفلافل يوجد بها ربع الكمية من الحمض المفيد للجسم وهو حمض الفوليك وهذه النسبة هي النسبة التي يحتاجها الجسم في اليوم الواحد.

كما أنه كذلك يوجد به كمية قليلة للغاية من فيتامين أ وكذلك فيتامين ج.

مكونات سندويش فلافل كم سعره حرارية فلافل بالحمص

يوجد في سندويش الفلافل بالحمص ما يعادل 180 سعر حراري. نصف كيلو من الحمص المنقوع في الماء كربونات الصودا بصل مفروم ناعم ثوم مفروم بقدونس مفروم كزبرة خضراء مفرومة فلفل حار مطحون بعض التوابل كالملح والكمون ملعقة من زيت الزيتون عدد اثنين ملعقة من الدقيق عصير ليمون البعض من الخيار المقطع كمية مناسبة من اللبن البعض من الخبز البلدي طماطم مقطعة

طريقة تحضير الوصفة

لقد تعرفنا بالفعل على يوجد في سندويش فلافل كم سعره حراريه لابد من التعرف على طريقة تحضير الفلافل بالحمص وذلك لأنه من الفلافل الجميلة والمميزة للغاية والتي يحبها الكثير.

في البداية لابد من القيام بوضع مكونات البصل والثوم والكزبرة وكذلك البقدونس والفلفل الحار والملح والحمص والكمون في الخلاط ثم القيام بخلطهم بطريقة جيدة.

في الخطوة التالية لابد من العمل على تشكيل الفلافل إلى عدد كبير من الكرات والتي تكون متساوية في الحجم.

ثم يتم دهن الكرات التي تم تكوينها من الفلافل بزيت الزيتون الذي تم إحضاره من قبل ثم لابد من وضعهم في صينية في الفرن وتكون هذه الصينية مبطنة بالبعض من ورق القصدير.

ثم يجب أن تظل الفلافل في الفرن لبعض الوقت في الفرن حتى يتم خبزها وذلك لمدة تصل إلى حوالي خمسة عشر دقيقة.

ثم يتم إحضار وعاء ويوضع بع اللبن وكذلك عصير الليمون والملح والثوم ثم العمل على تقليبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى يصبح هذا الخليط متجانس.

ثم لابد من تحضير أرغفة الخبز التي تم ذكرها في المكونات ويتم دهن فيها البعض من الخليط الذي تم اعداده.

ثم توضع مرات الفلافل مع العمل على إضافة الكثير من الخضراوات عليها.

مكونات سندويش فلافل كم سعره حراريه فلافل بالفول

يوجد في سندويش فلافل بالفول 350 سعرة حرارية كوب ونصف من الفول المنقوع في الماء بصل مفروم ناعم كزبرة خضراء مفرومة بقدونس مفروم ثوم مفروم كربونات صودا ملح فلفل حار ماء بصل مقطع إلى شرائح عصير ليمون طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة زيت للقي كوب واحد من الطحينة

طريقة عمل الوصفة

في البداية لابد من القيام بوضع كل من الفول والبصل وكذلك البقدونس والكزبرة والثوم والكمون والفلفل الحار والملح وكربونات الصودا جميعهم في الخلاط الكهربائي.

يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تصبح هذه المكونات متماسكة بطريقة جيدة وليست سائلة.

لابد من القيام بترك هذا الخليط لمدة من الوقت تصل حوالي إلى نصف ساعة.

ثم يتم عمل الفلافل والتي تكون على هيئة أقراص وتكون متوسطة الحجم.

ثم توضع طاسة على النار ويوضع بها البعض من الزيت بكمية مناسبة ويوضع بها أقراص الفلافل وتقلب حتى تأخذ لون ذهبي وتستوي.

يجب خلط عصير الليمون والثوم والطحينة ويضاف عليهم بعض الماء ويضاف ملح.

ثم يتم وضع هذه الفلافل في السندويش ويضاف عليها الفول ثم تأكل.

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