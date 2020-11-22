سواريز يستفز البلوجرانا بعد فوز أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز صورة استفزت جماهير برشلونة، وذلك عقب فوز أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

وكان أتلتيكو مدريد أسقط برشلونة بهدف دون رد سجله اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو بالدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول وذلك بعد خطأ فادح من حارس برشلونة، الألماني مارك تير شتيجن.

ونشر سواريز على حسابه في “الإنستجرام” صورة لفريق أتلتيكو مدريد بعد مباراة برشلونة قائلًا: ” إنهم فريق عظيم”.

لماذا غضب الجمهور الكتالوني بعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة ؟

واعتبر البعض من جماهير برشلونة، الصورة بأنها استفزازية كونها أتت من لاعب لعب لبرشلونة سابقًا ويُعد واحدًا من رموز الفريق الكتالوني، كما أن جماهير برشلونة كانت غاضبة على رحيله عن صفوف النادي الكتالوني بعد الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

وكانت مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق الأتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأصبح رصيد أتلتيكو مدريد بعد الفوز 20 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.

نتائج مباريات السبت في الدوري الإسباني

وقبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، كان ريال مدريد تعادل مع فياريال بهدف لكل فريق، بينما فاز فريق إشبيلية على نادي سيلتا فيغو برباعية مقابل هدفين، وتعادل ليفانتي مع إلتشي بهدف لكل فريق.

وتنطلق اليوم الأحد 4 مباريات في الدوري الإسباني وهم” إيبار ضد خيتافي، قاديش ضد ريال سوسيداد، غرناطة ضد بلد الوليد، ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا”.

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