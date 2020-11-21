سيرخيو راموس على رادار الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية حول وجود اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين، لضم المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا، بعدما اقترب من مغادرة نادي ريال مدريد.

وسينتهي عقد المدافع الإسباني مع الريال في صيف 2021، حيث يبحث اللاعب عن مغادرة الريال وخوض تجربة احترافية جديدة في فريق آخر.

وذكر موقع Fichajes الإسباني المهتم بعرض آخر الأخبار حول صفقات الأندية الإسبانية، أن مدافع ريال مدريد تلقى عروضًا مغرية من الدوري السعودي للانضمام لأحد أنديته بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

لماذا الهلال والنصر الأقرب لضم مدافع الريال ؟

ويُعتقد أن الناديين الراغبين في ضم مدافع ريال مدريد هما الهلال والنصر، كونهما يملكان المال الوفير للتعاقد مع اللاعب، كما أن كبيري الرياض يبحثان عن تدعيم الخط الدفاعي لهما.

وسيتنافس مع الهلال والنصر لضم سيرخيو راموس كل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبعض الأندية اليابانية والقطرية إضافة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

إنجازات راموس مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا

ونجح المدافع الإسباني المنتقل إلى ريال مدريد في عام 2005، في الفوز بـ 22 بطولة مع ريال مدريد، كما سجل 100 هدف في 660 مباراة رسمية مع الريال وصنع 40 هدفًا رغم أنه مدافع.

ولعب سيرخيو راموس للمرة الأولى مع المنتخب الإسباني في عام 2005، ونجح في الحصول على 3 بطولات مع اللاروخا وهم ” كأس العالم 2010، كأس أمم أوروبا 2008، كأس أمم أوروبا 2012″.

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