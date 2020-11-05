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سي إن إن: فوز بايدن بأصوات ولاية ميشيجان

سي إن إن: فوز بايدن بأصوات ولاية ميشيجان

2020/11/05
الساعة 1:34 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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سي إن إن: فوز بايدن بأصوات ولاية ميشيجان
المواطن - متابعة

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس الأربعاء، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية ميشيجان الأمريكية على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتحتوي ولاية ميتشجان على 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يمنح بايدن تقدمًا كبيرًا في سباق البيت الأبيض، وفقًا لـ”سي إن إن”.

وأكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن وباء كورونا لم يقف أمام طريق الشعب الأمريكي للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: إن الشعب الأمريكي هو من يحكم، مضيفًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية هي الأكبر منذ سنوات.

وأعلن بايدن أنه وفقًا لتقدير حملته الانتخابية فإنه قد فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه لن يعلن فوزه إلا بانتهاء فرز الأصوات.

وأضاف بايدن: “عند انتهاء فرز الأصوات أعتقد أننا سنكون الفائزين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على الفوز.

وتابع بايدن: “سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية”.


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