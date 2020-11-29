شاموسكا ينتقد حكم مباراة الأهلي والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب عنابي سدير، البرازيلي البرازيلي بريكليس شاموسكا، عن عدم رضاه على خسارة فريقه في مباراة الأهلي والفيصلي اليوم، منتقدًا في الوقت ذاته أداء الحكم.

شاموسكا ينتقد الحكم:

وحمل شاموسكا حكم مباراة الأهلي والفيصلي اليوم، شكري الحنفوش، جزءًا من هزيمة فريقه، مضيفًا: “أوقف الحكم المباراة في أوقات كثيرة، كان دائمًا يذهب إلى تقنية الفيديو، لقد احتسب 6 دقائق كوقت بديل للضائع، وأهدر منه دقيقة كاملة في مراجعة الحالة”.

وتابع مدرب نادي الفيصلي خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “كان هناك ركلة جزاء مستحقة لنا في آخر المواجهة، ولكن الحكم قرر عدم احتسابها رغم رجوعه إلى تقنية VAR”.

واختتم المدير الفني البرازيلي تصريحاته قائلًا: “لا أظن أنه سيكون راضيًا عن قراره هذا عند عودته إلى منزله ومشاهدته الحالة عن كثب، عندها فقط سيعلم أنه أخطأ”.

الأهلي ضد الفيصلي:

ولعب الأهلي ضد الفيصلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وانتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد خسارة اليوم هي الأولى التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سبق وفاز مرتين، وتعادل في 3 مباريات، ليحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط.

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، قبل أن يستعيد توازنه اليوم، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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