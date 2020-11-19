شاهد.. أسراب الجراد تهاجم المزروعات بالقصيم

المواطن - القصيم

نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل مقطع فيديو وثق من خلاله انتشار أسراب الجراد في القصيم.

اسراب الجراد تصل القصيم و الزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442

وطريقة هجرة الجراد والخنافس عجيبة جدا

فهو يستخدم التيارات الهوائية ويجعلها تسير به مسافات طويلة.

مشهد من الجراد في القصيم pic.twitter.com/sSi3TDm4Oh — وليد سليمان الحقيل (@walmoon) November 19, 2020

وقال الحقيل، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “أسراب الجراد تصل القصيم والزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442.

وقال إن طريقة هجرة الجراد والخنافس عجيبة جدًا، فهو يستخدم التيارات الهوائية ويجعلها تسير به مسافات طويلة.

وعلق وليد سليمان الحقيل على المقطع بقوله: “مشهد من الجراد في القصيم”.

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