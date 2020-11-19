شاهد.. أسراب الجراد تهاجم المزروعات بالقصيم

المواطن - القصيم
نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل مقطع فيديو وثق من خلاله انتشار أسراب الجراد في القصيم.
اسراب الجراد تصل القصيم و الزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442
وطريقة هجرة الجراد والخنافس عجيبة جدا
فهو يستخدم التيارات الهوائية ويجعلها تسير به مسافات طويلة.
مشهد من الجراد في القصيم pic.twitter.com/sSi3TDm4Oh
— وليد سليمان الحقيل (@walmoon) November 19, 2020
وقال الحقيل، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “أسراب الجراد تصل القصيم والزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442.
وقال إن طريقة هجرة الجراد والخنافس عجيبة جدًا، فهو يستخدم التيارات الهوائية ويجعلها تسير به مسافات طويلة.
وعلق وليد سليمان الحقيل على المقطع بقوله: “مشهد من الجراد في القصيم”.