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شاهد.. أسراب الجراد تهاجم المزروعات بالقصيم

شاهد.. أسراب الجراد تهاجم المزروعات بالقصيم

2020/11/19
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد.. أسراب الجراد تهاجم المزروعات بالقصيم
المواطن - القصيم

نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل مقطع فيديو وثق من خلاله انتشار أسراب الجراد في القصيم.

وقال الحقيل، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “أسراب الجراد تصل القصيم والزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442.

وقال إن طريقة هجرة الجراد والخنافس عجيبة جدًا، فهو يستخدم التيارات الهوائية ويجعلها تسير به مسافات طويلة.

وعلق وليد سليمان الحقيل على المقطع بقوله: “مشهد من الجراد في القصيم”.


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