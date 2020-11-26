شاهد.. أمطار الخير على المسجد الحرام ضمن حالة سقيا

المواطن - الرياض

هطلت اليوم أمطار متفرقة على عدة مناطق في المملكة من بينها العاصمة المقدسة وصولاً إلى المسجد الحرام ضمن حالة سقيا التي وصلت إلى حالة من النشاط منذ صباح اليوم الخميس.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو هطول الأمطار على المسجد الحرام استقبلها المعتمرون والمصلون بالدعاء والتكبير والتسبيح طلبًا للرحمة والمغفرة من الله عز وجل.

أمطار الحرم الشريف صباح اليوم

⛈ حالة #سقيا المطرية 🌧

(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/w5eBUUDNtG — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 26, 2020

من جهة أخرى وبالتزامن مع هطول أمطار الخير، على المسجد الحرام، سهلت رئاسة الحرمين على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان،عسير، الباحة، مكة المكرمة،المدينة المنورة،القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

مع هطول أمطار الخير، #رئاسة_شؤون_الحرمين، تسهل على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/dzngG48fwP — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 26, 2020

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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