شاهد.. المرور السري يضبط عدة مخالفات في القصيم

المواطن - القصيم
تمكن المرور في منطقة القصيم من ضبط العديد من المخالفات على الطرق، في حملة وثقها حساب سناب الداخلية.
وتمثلت المخالفات في عدم إضاءة الأنوار الخلفية أثناء الليل، بالإضافة إلى الأصوات المزعجة الصادرة عن السيارة، وقطع الإشارة بالضوء الأحمر.
كما تمثلت المخالفات في تجاوز السرعة المحددة، وطمس لوحات المركبة الخلفية، والمراوغة على الطريق بين المركبات، والسير بدون لوحات.
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