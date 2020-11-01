شاهد.. بيتروس يُطالب بركلة جزاء في مباراة الشباب والنصر

المواطن - مروة نبيل

طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، البرازيلي بيتروس، حكم مباراة الشباب والنصر باحتساب ركلة جزاء، إلا أن شكري الحنفوش طالب اللاعبين باستمرار اللعب.

بيتروس يُطالب بركلة جزاء:

ونشر حساب “الإخبارية- رياضة” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب بيتروس وهو يُطالب باحتساب ركلة جزاء، بعد تعرضه للدفع من قبل مدافع الشباب، ليختل توازنه ويسقط أثناء تدخل حارس المرمى.

ورفض شكري الحنفوش احتساب ركلة الجزاء، وأمر لاعبي الفريقين باستمرار اللعب بشكل طبيعي، وسط اعتراضات من اللاعب البرازيلي الذي كان يرى أنه يستحق ركلة جزاء.

الشباب والنصر:

ويلعب الشباب والنصر الآن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الليوث لمواصلة الانطلاقة المميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والفوز في الشباب والنصر اليوم، ليصل إلى النقطة السابعة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم وخطف الثلاث نقاط.

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