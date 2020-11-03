شاهد تحديث السناب الجديد على خريطة Snap Map 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بعد إطلاق تحديث السناب الجديد أصبحت خريطة سناب Snap Map طريقة رائعة أكثر مما قبل لاستكشاف العالم، حيث تتيح للمستخدمين رؤية ما يحدث حولهم والعثور على أصدقائهم بالإضافة إلى تسهيل البحث عن الأماكن الجديدة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين معرفة مكان قيام أصدقائهم بالتحديد وقت كتابة منشور معين؛ حتى يتمكن الأشخاص من الاطلاع على آخر مستجداتهم بالتفصيل، وبالتالي فإن الميزة الحديثة أشبه بأداة تحديد الأماكن GPS للأصدقاء.

تحديث السناب على خريطة Snap Map

وبحسب موقع Distractify فقد لاحظ المستخدمون تحديث السناب الجديد على خريطة Snap Map، وهو عبارة عن نجوم بشكل جديد وتأتي بأشكال وألوان مختلفة عن المعتاد عليها.

ولفت الموقع إلى أن تحديث السناب الجديد على خريطة Snap Map لا زال في مرحلته التجريبية ولم يظهر تمامًا لجميع المستخدمين النشطين على منصة التواصل الاجتماعي.

وقد نقل تطبيق سناب شات في السنوات الأخيرة خاصية الـ Bitmoji إلى مستوى متقدم للغاية فيما عُرف باسم Actionmojis، حيث تُظهر المستخدم أثناء قيامه بأنشطة معينة.

وفسر الموقع ذلك بقوله: على سبيل المثال، إذا كنت تمارس اليوغا، فسوف يظهر Actionmoji الخاص بك واقفًا على ساق واحدة في وضع شجرة، أما إذا فتحت التطبيق في الصباح الباكر، فسيظهرك مع فنجان من القهوة، وإذا حل عيد ميلادك فستظهر على شكل بالونة.

وبهذا تتيح خريطة السناب لأصدقائك معلومات عنك وعن الأنشطة الحافلة التي قمت بها خلال يومك بالكامل.

هل تريد بعض الخصوصية على Snap Map؟

وبالطبع، فإن هذه الميزة تأتي مع إمكانية عدم تفعيلها إذا رغب الشخص في الحفاظ على خصوصيته، إذا كنت لا تريد أن يعرف أصدقاؤك هذه المعلومات، فيمكنك اختيار ما يُسمى بـ وضعية الشبح Ghost Mode، والذي يسمح ك بالتفاعل في سرية.

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